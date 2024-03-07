بعد تلقيه 217 جرعة من لقاحات كورونا.. هذا ما حدث للرجل صاحب "التطعيم المفرط"

تلقى رجل ألماني عمدًا عددًا قياسيًّا من جرعات لقاحات مضادة لفيروس كورونا بلغ 217، دون أن تظهر عليه أي آثار جانبية، حسب باحثين درسوا حالة هذا الشخص "الأكثر تطعيمًا" على الأرجح في التاريخ.