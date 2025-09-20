تداعيات الهجوم الإلكتروني تتواصل.. شلل في أنظمة تسجيل الوصول يربك مطارات أوروبية كبرى

تتواصل التداعيات الناجمة عن الهجوم الإلكتروني الذي استهدف أحد مزودي الخدمات التقنية لأنظمة تسجيل الوصول والصعود إلى الطائرات، متسببًا في اضطرابات واسعة بعدد من المطارات الأوروبية الكبرى، حيث سُجلت حالات تأخير وإلغاء رحلات، فيما اضطرت بعض المطارات إلى العودة للإجراءات اليدوية لتسيير حركة المسافرين.
وشهدت عدة مطارات أوروبية كبرى اليوم السبت اضطرابات واسعة وتأخيرات وإلغاءً لرحلات جوية، إثر هجوم إلكتروني استهدف أحد مزودي الخدمات التقنية لأنظمة تسجيل الوصول والصعود إلى الطائرات. وأفادت تقارير أن العطل أصاب الأنظمة الآلية بالشلل، ما أجبر المطارات على العودة مؤقتًا إلى الإجراءات اليدوية.
وأوضح مطار بروكسل أن الهجوم جعل أنظمة تسجيل الوصول والصعود غير قابلة للعمل، مما أدى إلى اعتماد الموظفين على الإجراءات التقليدية للتعامل مع المسافرين. وأشار إلى أن هذا الوضع أدى إلى ازدحام في صالات المطار وتأخير مواعيد بعض الرحلات.
وفي بريطانيا، أكد مطار لندن هيثرو تعرضه للعطل ذاته، حيث واجهت شركات الطيران صعوبات في تشغيل رحلاتها بالوتيرة المعتادة، فيما نصح المطار الركاب بالتواصل المباشر مع شركات الطيران للتأكد من مواعيد رحلاتهم قبل التوجه إلى المطار.
أما في ألمانيا، فقد أعلنت سلطات مطار برلين أن الهجوم الإلكتروني تسبب في إعاقة عدد من الرحلات الجوية وأثر على حركة التشغيل، مشيرة إلى أن الجهود جارية مع شركات الطيران والمزود التقني لاستعادة العمل بالأنظمة بشكل كامل.
ويأتي هذا الهجوم ليسلط الضوء على المخاطر المتزايدة التي تواجهها البنى التحتية الحيوية في أوروبا جراء الهجمات الإلكترونية، خصوصًا مع اعتماد المطارات بشكل كبير على الأنظمة الرقمية في تشغيل رحلاتها وإدارة حركة الملاحة الجوية.