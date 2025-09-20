تداعيات الهجوم الإلكتروني تتواصل.. شلل في أنظمة تسجيل الوصول يربك مطارات أوروبية كبرى

تتواصل التداعيات الناجمة عن الهجوم الإلكتروني الذي استهدف أحد مزودي الخدمات التقنية لأنظمة تسجيل الوصول والصعود إلى الطائرات، متسببًا في اضطرابات واسعة بعدد من المطارات الأوروبية الكبرى، حيث سُجلت حالات تأخير وإلغاء رحلات، فيما اضطرت بعض المطارات إلى العودة للإجراءات اليدوية لتسيير حركة المسافرين.