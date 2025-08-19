شاهد.. هبوط اضطراري لطائرة ركاب ألمانية بعد حريق بمحركها

وأشار شهود على الأرض إلى سماع "صوت يصم الآذان يشبه الانفجار" أثناء الحادث، حيث استمر وميض النار لعدة ثوان قبل أن يتوقف فجأة، وعلى الرغم من الحريق، تمكن الطيارون من السيطرة على الطائرة باستخدام محرك واحد، وقرروا تحويل مسار الرحلة إلى مطار برينديزي لإتمام الهبوط بأمان، بدلًا من مواصلة الرحلة إلى دوسلدورف كما كان مخططًا.