بالصور: غزة الجريحة تئن تحت وقع الإبادة الإسرائيلية

ركام، وأنقاض، وجثث، وجرحى، ووجوه ملطخة بالدماء، وأطفال جوعى، ونساء وعجائز معدومي الحيلة، وآخرون يبكون قهراً وظلماً.. هكذا هو الحال في غزة بعد مرور ما يقارب 5 شهور على العدوان الإسرائيلي الغاشم على غزة.
لا زال العدوان مستمراً، ولا زالت غزة تئن تحت وقع القصف والضرب، فيما يعجز المجتمع الدولي عن إيقاف إطلاق النار بشكل دائم؛ ليحقن دماء الآلاف من المدنيين الأبرياء العُزل.
وتخبرنا الأرقام في اليوم 146 على للعدوان عن ارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين إلى 30035 شهيداً، والجرحى إلى نحو 70457 جريحاً، معظمهم من النساء والأطفال.
فيما يعيش نحو 17 ألف طفل يعيشون في القطاع، من دون والدَين، منذ بدء العدوان الإسرائيلي، وفقاً لما أعلنه المكتب الإعلامي الحكومي في غزة.
مشاهد وصور نشرتها وكالة "رويترز" توثق تلك المشاهد المؤسفة والمتنوعة لحجم الدمار والألم الذي أحدثه العدوان الإسرائيلي على القطاع، وتضع القارئ في قلب الحدث.