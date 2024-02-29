بالصور: غزة الجريحة تئن تحت وقع الإبادة الإسرائيلية

ركام، وأنقاض، وجثث، وجرحى، ووجوه ملطخة بالدماء، وأطفال جوعى، ونساء وعجائز معدومي الحيلة، وآخرون يبكون قهراً وظلماً.. هكذا هو الحال في غزة بعد مرور ما يقارب 5 شهور على العدوان الإسرائيلي الغاشم على غزة.