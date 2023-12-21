بعدما أثار الرعب والجدل.. "الداخلية" المصرية تكشف مفاجأة عن فيديو خطف طفلتين في مصعد

وحسب "سكاي نيوز عربية"، قالت الداخلية المصرية في بيان على صفحتها الرسمية في "فيسبوك": "في إطار جهود أجهزة الوزارة لكشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر خلاله شخصان يقومان باصطحاب طفلتين من أحد المصاعد. وبالفحص تَبَين أنه بتاريخ 13/ 12/ 2023 تقدمت والدة الطفلتين (مقيمة بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث بالقاهرة) ببلاغ للقسم يتضمن قيام طليقها (محاسب بإحدى الدول) وبصحبته آخران بأخذ إحدى طفلتيهما دون رغبتها، وطلبت إثبات ذلك دون التطرق لأية تفصيلات أخرى، بدعوى وجود خلافات عائلية بينهما؛ حيث كانت الطفلتان تقيمان ببيت والدهما بعد طلاق الزوجين.. وفي عام 2022، حصلت الأم على حكم بحضانتها لطفلتيهما، وتم تنفيذ الحكم، قبل أن يقوم بخطف إحداهما".