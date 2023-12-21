بعدما أثار الرعب والجدل.. "الداخلية" المصرية تكشف مفاجأة عن فيديو خطف طفلتين في مصعد
نشرت الداخلية المصرية، الأربعاء، بيانًا يكشف تفاصيل تتعلق بمقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، عن خطف وتخدير طفلتين في مصعد إحدى المباني السكنية، والذي أثار الكثير من الرعب والجدل.
وحسب "سكاي نيوز عربية"، قالت الداخلية المصرية في بيان على صفحتها الرسمية في "فيسبوك": "في إطار جهود أجهزة الوزارة لكشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر خلاله شخصان يقومان باصطحاب طفلتين من أحد المصاعد. وبالفحص تَبَين أنه بتاريخ 13/ 12/ 2023 تقدمت والدة الطفلتين (مقيمة بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث بالقاهرة) ببلاغ للقسم يتضمن قيام طليقها (محاسب بإحدى الدول) وبصحبته آخران بأخذ إحدى طفلتيهما دون رغبتها، وطلبت إثبات ذلك دون التطرق لأية تفصيلات أخرى، بدعوى وجود خلافات عائلية بينهما؛ حيث كانت الطفلتان تقيمان ببيت والدهما بعد طلاق الزوجين.. وفي عام 2022، حصلت الأم على حكم بحضانتها لطفلتيهما، وتم تنفيذ الحكم، قبل أن يقوم بخطف إحداهما".
وأضاف البيان أنه: "بإجراء التحريات تَبين قيام والد الطفلتين بالاستعانة بشخصين لارتكاب الواقعة على النحو الظاهر في مقطع الفيديو، وقيامه بمغادرة البلاد بذات تاريخ الواقعة بصحبة ابنته عبر ميناء القاهرة الجوي لإحدى الدول بمحض إرادتها ورغبتها كما هو مثبت بكاميرات المراقبة الأمنية".
وتابع البيان: "عقب تقنين الإجراءات؛ أمكن ضبط الشخصين؛ أحدهما الظاهر في مقطع الفيديو برفقة والد الطفلتين، والثاني سائق السيارة المستخدمة في ارتكاب الواقعة".
واختتم البيان: "بمناقشتهما أقرا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بالاتفاق مع والد الطفلتين مقابل مبلغ مالي. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق".