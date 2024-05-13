أعلنت وزارة الداخلية في دولة الكويت أن الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالكويت تمكنت من ضبط مواطن من الأسرة الحاكمة الكويتية يقوم بزراعة الماريجوانا بمنزله و(3) أشخاص من الجنسية الآسيوية يحوزون على مواد مخدرة.
وقالت "الداخلية الكويتية" في بيان : تم العثور على (270) شتلة ماريجوانا مخلتفة الأحجام ونحو (5,130) كيلو من الماريجوانا الجاهزة للاستخدام و(4150) حبة كبتاجون و(620) سيجارة من الماريجوانا و(50) جرامًا من مادة الحشيش المخدرة و(21) جرام كوكايين و(6) علب زيت الماريجوانا و(27) جرامًا من الفطر المخدر و(2) سيجارة إلكترونية من مادة الماريجوانا و(3) قطع من حلويات الماريجوانا و(10) زجاجات خمر.
وأضاف البيان: جاري اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تمهيداً لإحالة المتهمين والمضبوطات إلى نيابة المخدرات، حيث جهة الاختصاص لاتخاذ اللازم بحقهم.
وأكد البيان على استمرار الجهود الأمنية لضبط كل من تسول له نفسه الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها، ولا أحد فوق القانون.