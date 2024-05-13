ضبط مواطن من الأسرة الحاكمة الكويتية يقوم بزراعة الماريجوانا بمنزله

وقالت "الداخلية الكويتية" في بيان : تم العثور على (270) شتلة ماريجوانا مخلتفة الأحجام ونحو (5,130) كيلو من الماريجوانا الجاهزة للاستخدام و(4150) حبة كبتاجون و(620) سيجارة من الماريجوانا و(50) جرامًا من مادة الحشيش المخدرة و(21) جرام كوكايين و(6) علب زيت الماريجوانا و(27) جرامًا من الفطر المخدر و(2) سيجارة إلكترونية من مادة الماريجوانا و(3) قطع من حلويات الماريجوانا و(10) زجاجات خمر.