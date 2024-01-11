هل هناك مقاعد أكثر أمانًا على متن الطائرة؟.. خبير طيران: "أخبرني كيف ستتحطم الطائرة.. أخبرك أين تجلس"

و"بوينغ 737 ماكس 9" مزودة بالعديد من مخارج الطوارئ؛ ولذلك تعرض بوينغ على عملائها إمكانية إلغاء بعض هذه المخارج إذا ما كان عدد المخارج المتبقية كافيًا بالمقارنة مع عدد مقاعد الطائرة.