إعلان حالة الطوارئ في 10 مناطق بكازاخستان

وأضاف: أنه قد وقعت كارثة طبيعية، ربما تكون "أكبر كارثة من حيث حجمها وعواقبها خلال أكثر من 80 عامًا"؛ حيث شدّد الرئيس توكايف على أن الشيء الأهم هو منع وقوع خسائر بشرية.