إعلان حالة الطوارئ في 10 مناطق بكازاخستان

أعلن الرئيسُ الكازاخستاني "قاسم جومارت توكايف"، حالةَ الطوارئ في 10 مناطق بالجمهورية بعد الفيضانات التي غمرت مناطق عديدة في كازاخستان هي الأكبر منذ 80 عامًا.
وذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط أن الرئيس الكازاخستاني قد أصدر توجيهاته للحكومة بتخصيص الأموال الضرورية للقضاء على عواقب الفيضانات واسعة النطاق، مشددًا على أن المبالغ يجب أن تكون متناسبة مع الأضرار التي لحقت بالمواطنين.
وأضاف: أنه قد وقعت كارثة طبيعية، ربما تكون "أكبر كارثة من حيث حجمها وعواقبها خلال أكثر من 80 عامًا"؛ حيث شدّد الرئيس توكايف على أن الشيء الأهم هو منع وقوع خسائر بشرية.
وبحسب المعطيات المتوفرة: فقد تم إنقاذ وإجلاء "46755" شخصًا من مناطق الفيضانات، فيما أفادت وزارة حالات الطوارئ في كازاخستان بأن "3171" منزلًا ما زال مغمورًا بالمياه.