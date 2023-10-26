"فورد" تعلن التوصل لاتفاق مبدئي بشأن عمليات الإضراب بمصانعها

أعلنت شركة "فورد" الأمريكية عن توصلها لاتفاق مبدئي بشأن عمليات الإضراب بمصانعها، وقررت استدعاء 20 ألفًا من موظفيها المضربين إلى العمل.
وأوضحت الشركة الأمريكية إلى أنها توصلت إلى اتفاق مبدئي مع اتحاد عمال السيارات، واتفق الطرفان على عقد عمل جديد مدته أربع سنوات يتضمن زيادة في رواتب الموظفين بنسبة 25 بالمئة خلال تلك الفترة.
وقال اتحاد عمال السيارات، إنه مع تعديلات أجور تكلفة المعيشة التي تفاوضت عليها النقابة بنجاح، فإن إجمالي الزيادات في الأجور سيصل إلى 33 بالمائة.
وبالإضافة إلى زيادة الأجور، يتضمن العقد أيضًا شروطًا لزيادة معاشات التقاعد والحق في الإضراب بسبب خطط الشركة لإغلاق المصانع.
واستنادًا إلى هذه المعدلات، سيحصل الموظفون الأعلى أجرًا في شركة فورد في نهاية المطاف على أكثر من 40 دولارًا في الساعة، ارتفاعًا من 32 دولارًا، وسيحصلون على أجر أساسي قدره 83000 دولار مقابل عبء عمل لمدة 40 ساعة في الأسبوع.
وفي الوقت نفسه، سوف يتضاعف أجر المعينين الجدد على مدى السنوات الأربع المقبلة.
عرضت شركة فورد في البداية دفع أجور لعمالها بنسبة 23% أكثر، وأخبرت النقابة أن هذا ما تستطيع الشركة تحمله دون إجراء تغييرات كبيرة على أعمالها.
ومع ذلك، ضغط اتحاد عمال السيارات من أجل نسبة أكبر وتمكنت من التوصل إلى هذا الاتفاق مع شركة فورد من خلال خروج الآلاف من عمالها خلال الأسابيع القليلة الماضية.
وتوقف ما يقرب من 8700 موظف في أكبر مصنع للشاحنات للشركة في كنتاكي عن العمل، إلى جانب 10000 آخرين في إلينوي وميشيغان.
بعد حوالي أسبوعين من بدء الإضرابات، علقت شركة فورد بناء مصنع بطاريات للسيارات الكهربائية في ميشيغان "إلى أن تصبح واثقة من قدرتها على تشغيل المصنع بشكل تنافسي".
وتتخذ شركة فورد، مثل شركات صناعة السيارات الأخرى، خطوات لتزويد أسطولها بالكهرباء على أمل الحصول على مجموعة كاملة من السيارات الكهربائية خلال السنوات العشر القادمة أو نحو ذلك.
وقالت شركات صناعة السيارات المتضررة من الإضراب، والتي تشمل أيضًا جنرال موتورز وستيلانتس، في وقت سابق إن جهودها في مجال الكهرباء التي تكلفها حاليًا مليارات الدولارات ستتأثر بمطالب النقابة.
وقال وليام سي. فورد جونيور، الرئيس التنفيذي لشركة فورد: "تويوتا وهوندا وتيسلا والآخرون يحبون الإضراب، لأنهم يعرفون أنه كلما طال أمده، كان ذلك أفضل بالنسبة لهم".