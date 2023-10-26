"فورد" تعلن التوصل لاتفاق مبدئي بشأن عمليات الإضراب بمصانعها

واستنادًا إلى هذه المعدلات، سيحصل الموظفون الأعلى أجرًا في شركة فورد في نهاية المطاف على أكثر من 40 دولارًا في الساعة، ارتفاعًا من 32 دولارًا، وسيحصلون على أجر أساسي قدره 83000 دولار مقابل عبء عمل لمدة 40 ساعة في الأسبوع.