سقط بالملعب وتوقّف قلبه ساعة ونصف.. أول ظهور للاعب المصري "رفعت"

وكان أحمد رفعت قد دخل المستشفى بشكل طارئ في 11 مارس الجاري، بعد أن سقط على أرض الملعب مغشيًّا عليه، خلال مباراة فريقه مع منافسه الاتحاد السكندري، ضمن منافسات الجولة الـ16 من الدوري المصري.