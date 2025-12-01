604 وفاة و464 مفقودًا حصيلة كارثية لفيضانات وانهيارات سومطرة بإندونيسيا

وأوضحت الوكالة أن الفيضانات تسببت في تشريد نحو 570 ألف شخص في مقاطعات سومطرة الشمالية وسومطرة الغربية وآتشيه، مشيرةً إلى أن تضرر الطرق وانقطاع شبكات الاتصالات أعاق الوصول إلى بعض المناطق المتضررة، مما استدعى إيصال إمدادات الإغاثة جوًا بشكل أساسي.