604 وفاة و464 مفقودًا حصيلة كارثية لفيضانات وانهيارات سومطرة بإندونيسيا

ارتفعت اليوم حصيلة ضحايا الفيضانات والانهيارات الأرضية التي اجتاحت ثلاث مقاطعات بجزيرة سومطرة في إندونيسيا إلى 604 أشخاص، فيما لا يزال 464 آخرون في عداد المفقودين، بحسب ما أعلنت الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث.
وأوضحت الوكالة أن الفيضانات تسببت في تشريد نحو 570 ألف شخص في مقاطعات سومطرة الشمالية وسومطرة الغربية وآتشيه، مشيرةً إلى أن تضرر الطرق وانقطاع شبكات الاتصالات أعاق الوصول إلى بعض المناطق المتضررة، مما استدعى إيصال إمدادات الإغاثة جوًا بشكل أساسي.
وأكد الرئيس الإندونيسي، برابوو سوبيانتو، أن جهود الإنقاذ والإغاثة الحكومية "تتقدم بكامل قوتها"، داعيًا إلى استجابة أكثر فاعلية لتغير المناخ، وضرورة اضطلاع الحكومات المحلية بدور أكبر في حماية البيئة والتأهب للتعامل مع الأحوال الجوية السيئة مستقبلًا.