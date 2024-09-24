مع صفة واحدة مميزة.. خبير: 4 خطوات لتصبح موظفًا لا غنى عنه في مؤسستك

يكشف الكاتب وخبير التسويق، وأستاذ الجامعة روهيت بهارجافا، عن صفة واحدة مشتركة ومميزة تجمع الأشخاص الأكثر قيمة في أي مؤسسة أو شركة، وهي قدرتهم على التوصل باستمرار إلى أفكار إبداعية رائعة، و"غير واضحة" للآخرين، مقدمًا نموذجًا من أربع خطوات للتوصل إلى الأفكار الإبداعية التي تجعلك موظفًا لا غنى عنه في مؤسسته.