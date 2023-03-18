ترامب يقول إنه يتوقع توقيفه الثلاثاء ويدعو إلى التظاهر

وكتب ترامب في حسابه على منصته الاجتماعية Truth Social صباح السبت: "سيجري توقيف المرشح الجمهوري الرئاسي والرئيس السابق للولايات المتحدة الأمريكية الثلاثاء.. تظاهروا.. استعيدوا بلادنا"، متحدثًا عن "تسريب" معلومات من مكتب المدعي العام في مانهاتن.