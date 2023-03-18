ترامب يقول إنه يتوقع توقيفه الثلاثاء ويدعو إلى التظاهر

قال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب: إنه يتوقع أن يجري "توقيفه" الثلاثاء؛ بسبب مزاعم بدفع أموال لنجمة إباحية قبل انتخابات 2016، ودعا الأمريكيين إلى التظاهر.
وكتب ترامب في حسابه على منصته الاجتماعية Truth Social صباح السبت: "سيجري توقيف المرشح الجمهوري الرئاسي والرئيس السابق للولايات المتحدة الأمريكية الثلاثاء.. تظاهروا.. استعيدوا بلادنا"، متحدثًا عن "تسريب" معلومات من مكتب المدعي العام في مانهاتن.
ولم يذكر ترامب أي تفاصيل حول كيفية معرفته بالاعتقال. وكرر في منشوراته أن الانتخابات الرئاسية لعام 2020 -التي خسرها أمام الديمقراطي جو بايدن- قد سُرقت، وحث أتباعه على "الاحتجاج".