حول العالم في صورة: لم تحتمل فانهارت حزنًا.. مشهد مؤلم لوالدة شهيد فلسطيني

ففي هذه الصورة التي نشرتها وكالة "رويترز" نشاهد أُمًّا فلسطينية في حالة انهيار تام أثناء تشييع جثمان الشهيد متين ضبايا، بعد استشهاده خلال تصديه لقوات الاحتلال في مخيم جنين، فيما يحاول المعزون من حولها التخفيف عنها ولو قليلاً.