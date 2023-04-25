الذكاء الاصطناعي يرشّح مانشستر سيتي للفوز بلقب الدوري الإنجليزي

أظهر توقّع كمبيوتر ضخم مزود بالذكاء الاصطناعي متخصص في إحصائيات الرياضة؛ أن مانشستر سيتي هو المرشّح الأوفر حظًّا للفوز ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم.
ويعتمد التوقّع على نتيجة مباراة الفريق الأزرق مع أرسنال، المتصدّر حاليًّا للترتيب، في مباراة مساء يوم غد الأربعاء.
ويتصدّر أرسنال جدول ترتيب الدوري بـ75 نقطة، متقدّمًا بفارق 5 نقاط عن مانشستر سيتي الذي لم يلعب بعد مباراتين مؤجلتين.
منح الذكاء الاصطناعي احتمال فوز مانشستر سيتي في مباراة الغد نسبة 62.6%، مقابل 15.1% لأرسنال، و22.3% للتعادل.
وفقًا لبيانات الذكاء الاصطناعي: سيزيد فوز مانشستر سيتي في هذه المباراة من احتمالاته للاحتفاظ بلقب الدوري إلى 91%، بينما ستتراجع هذه النسبة إلى 72% في حالة التعادل.
وعلى الجانب الآخر، سترتفع فرص أرسنال في الفوز بالبريميرليغ إلى 56% إذا تمكّن من الفوز في مباراته ضد مانشستر سيتي.