الذكاء الاصطناعي يرشّح مانشستر سيتي للفوز بلقب الدوري الإنجليزي

وفقًا لبيانات الذكاء الاصطناعي: سيزيد فوز مانشستر سيتي في هذه المباراة من احتمالاته للاحتفاظ بلقب الدوري إلى 91%، بينما ستتراجع هذه النسبة إلى 72% في حالة التعادل.