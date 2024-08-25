استئناف خدمات مترو الأنفاق بعد 37 يومًا من توقفها في بنجلاديش

يشار إلى أنه خلال احتجاجات قادها الطلاب في 18 يوليو الماضي، أشعل مخربون النار على كشك للشرطة، أسفل خط المترو في منطقة "ميربور". وفي وقت لاحق، ولمصلحة السلامة العامة؛ تم تعليق جميع خدمات مترو الأنفاق، اعتبارًا من ذلك اليوم.