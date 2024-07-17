قبل الأولمبياد.. مهاجم يطعن جنديًّا فرنسيًّا خارج محطة قطار باريس

تعرض جندي فرنسي للطعن خارج محطة قطار في باريس، قبل 11 يومًا فقط من استضافة المدينة دورة الألعاب الأولمبية 2024.
وتمّ نقل الجندي إلى المستشفى مصابًا بإصابة في الكتف بعد تعرضه لهجوم أثناء قيامه بدورية في محطة قطار جار دو ليست في شرق باريس.
وتم القبض على المهاجم، وأكد مسؤولون فرنسيون أن الجندي ليس في حالة خطيرة.
ووفق صحيفة "ستاندراد" قال مكتب المدعي العام في باريس: إن الدافع وراء الهجوم قيد التحقيق.
وأضاف: أنه تم فتح تحقيق في محاولة القتل، وتم التأكد من هوية المشتبه به.
ولم تشتبه السلطات في أن الإرهاب هو الدافع وراء الواقعة؛ وفقًا لمكتب المدعي العام.