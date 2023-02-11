يجيب عن أهم سؤال.. فاروق الباز يكشف وضع الجزيرة العربية مع الزلازل

في مقابلة مع فضائية "سكاي نيوز عربية" قال "الباز": إن "الأرض التي نعيش فوقها ليست صلبة، إنما هي كتل موجودة فوق طبقة لزجة بعمق آلاف الكيلومترات، ومعنى ذلك أن الكتل الموجودة فوقها بما فيها القارات تقف فوق طبقة لزجة، وفي بعض الوقت ستتحرّك هذه الكتل، ونتيجة لهذه الحركة تحصل الزلازل".

وقال: إن السبب الذي يفسر حدوث الزلازل بسبب حركة صفائح تكتونية وعدم وقوعها في أخرى؛ هو أن هذه الصفائح لا تلتصق بصفائح أخرى.