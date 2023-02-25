سرقت مبلغًا كبيرًا.. الشرطة المصرية تقبض على عصابة سطْو تقودها امرأة

وذكرت تقارير إعلامية محلية أن ذلك التشكيل العصابي الذي يتألّف من 7 أشخاص كان قد سطا، الخميس، على مكتب البريد؛ حيث تمكَّنوا من سرقة مبلغ مليون و٤٠٠ ألف جنيه "حوالي 46 ألف دولار أمريكي".