سرقت مبلغًا كبيرًا.. الشرطة المصرية تقبض على عصابة سطْو تقودها امرأة

تمكَّنت الأجهزة الأمنية في محافظة دمياط، أقصى شمالي مصر، من اعتقال عصابة تقودها سيدة نفذت سطوًا مسلحًا على أحد مكاتب البريد يوم الخميس الماضي، وسرقت مبلغًا ماليًّا كبيرًا.
وذكرت تقارير إعلامية محلية أن ذلك التشكيل العصابي الذي يتألّف من 7 أشخاص كان قد سطا، الخميس، على مكتب البريد؛ حيث تمكَّنوا من سرقة مبلغ مليون و٤٠٠ ألف جنيه "حوالي 46 ألف دولار أمريكي".
وذكر موقع قناة "صدى البلد" أن تلك العصابة تقودها امرأة، وأن عملية السطو التي وصفها بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالجريئة؛ قد استغرقت نحو 7 دقائق.
وأشار الموقع إلى أنه قد جرى إلقاء القبض على جميع أفراد المجموعة في أقل من ٢٤ ساعة من وقوع الحادث.
وأوضحت التحقيقات أن المسلحين الملثمين كانوا قد اعتدوا على أحد أفراد الأمن بالمكتب، وأنهم احتجزوا ثلاثة موظفين كانوا يمارسون مهامَّ عملهم قبل دقائق من انتهاء الدوام فى إحدى الغرف تحت تهديد السلاح.
من جانبه ذكر موقع صحيفة "المصري اليوم"، أن أحد الموظفين تمكَّن من الزحف لمكان صافرة الإنذار، والضغط على الزر؛ مما ساعد على قدوم قوّة من مباحث قسم شرطة دمياط الجديدة على الفور.
وأشارت الصحيفة إلى أنه قد تم نقل الموظفين المعتَدى عليهم إلى مستشفى الأزهر بدمياط الجديدة؛ لإسعافهم بعد إصابتهم ببعض الخدوش والكدمات نتيجة مقاومتهم للجناة أثناء قيامهم بالسطو المسلح على مكتب البريد.