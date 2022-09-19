قبيل الجنازة.. الملك تشارلز يوجه بيانًا لبريطانيا والعالم

• "بينما نستعد جميعًا لوداعها الأخير، أردت ببساطة أن أغتنم هذه الفرصة لأقول: شكرًا لكل هؤلاء الأشخاص الذين لا حصر لهم، الذين قدّموا مثل هذا الدعم لعائلتي ولي في هذا الوقت الحزين".