دراسة جديدة تقدم تفسيرًا لسبب عدم اتصال "الكائنات الفضائية" بالأرض حتى الآن

ويعتقد واندل أن نظريته تشير إلى عدم وجود كائنات فضائية ذكية في غضون 50 سنة ضوئية من الأرض، لكن هذا لا يستبعد وجودها في مكان ما في الكون، وقد يكون السبب أنها تنتظر وصول إشارات الأرض التكنولوجية إليها، أو أن ردّها لا يزال في الطريق.