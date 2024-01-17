شركة يابانية ناشئة تشهر إفلاسها وتنهي حلمها بإطلاق "دراجة هوائية ذكية"

كشفت تقارير صحفية عالمية أن شركة "أيه إل آي تكنولوجيز" اليابانية الناشئة، تنوي إشهار إفلاسها، وتنهي حلمها بإنتاج "دراجة هوائية مستقبلية" تعمل بالذكاء الاصطناعي، وتعيد الأمل في طرح تصور مختلف للنقل الحضري.
ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" عن الشركة اليابانية، إن هذه الخطوة كانت جزءاً من الانتقال المخطط له إلى كاليفورنيا، حيث تأمل في إحياء أحلامها مع شريك تجاري جديد.
وكانت تسعى الشركة اليابانية للترويج لمنتجاتها الجديدة، حيث اعتمدت على ترويج أمير موناكو، الأمير ألبرت الثاني، وهو يقودها، ولكن رغم ذلك لم تحقق مبيعات كبيرة.
وتشبه الدراجة الهوائية الذكية الخاصة بالشركة "سكوتر الماء الجوي"، وتقول الشركة إنها مستوحاة من سلسلة أفلام "حرب النجوم".
ويمكن أن تطير الدراجة لمدة 40 دقيقة بسرعة تصل إلى 100 كم في الساعة بشحنة واحدة.
وقال الرئيس التنفيذي دايسوكي كاتانو، إنه يأمل ألا يقدم أقل من "طريقة جديدة للحركة".
وتمّ طرح الدراجة للبيع عام 2021 بسعر 680 ألف دولار، لكن الأعمال الأساسية واجهت مشكلات منذ البداية، وأهمها القوانين في اليابان -وأماكن أخرى- التي تحظر تحليق الأجهزة فوق طرقات المدينة.
وقال بن جاردنر، الشريك في شركة شوسميث للمحاماة، إن الحواجز التنظيمية تعني أن الدراجة الهوائية، على الرغم من التكنولوجيا "الرائعة" التي تتمتع بها، انتهى بها الأمر إلى أن تكون "ذات استخدام محدود".
وتابع بقوله: "مع مزيدٍ من البحث والتطوير، والتعاون مع السلطات الحكومية، والتسويق، كان من الممكن أن تكون هناك فرصة - على الأقل من حيث مزيدٍ من الاختبار والنشر في العالم الحقيقي".
في العام الماضي، وافقت الشركة على الاستحواذ على شركة "بونو كابيتال كروب" الأمريكية، وهي الخطوة التي أدت إلى إدراج أسهمها في بورصة ناسداك، وكانت تأمل في جمع الأموال من ورائها.
لكن جميع مستثمري بونو تقريبًا اختاروا بيع أسهمهم بعد الإدراج، وفقًا لبلومبرج، مما أدى إلى انخفاض السعر بطريقة لم تتمكن الشركة اليابانية من التعافي منها وترك الشركة مع القليل من النقد الجديد.
في أكتوبر، قالت الشركة إنها ستنقل عملياتها من طوكيو إلى كاليفورنيا للتركيز على إعادة تصميم الدراجة الهوائية والفوز بشهادة تنظيمية هناك بدلاً من ذلك.
وأعلنت في ديسمبر عن شراكة مع شركة أمريكية أخرى للمساعدة في تطوير خططها وأوقفت عملياتها في اليابان، وقالت إنها تأمل في عرض السيارة الجديدة للبيع بسعر 200 ألف دولار.
وقالت الشركة في بيان تنظيمي يوم الثلاثاء: "بعد تقييم جدوى مجالات أخرى من أعمال الشركة، أوقفنا عملياتنا غير الأساسية التي كانت تنفّذها في السابق الشركة التابعة غير المباشرة المملوكة لنا بالكامل".
وأكمل نموذج أولي للسيارة الطائرة رحلة مدتها 35 دقيقة بين المطارات الدولية السلوفاكية في نيترا وبراتيسلافا في عام 2021 وحصل على شهادة في البلاد في عام 2022 على الرغم من قلة التفاصيل الإضافية حول مشروعها.
وفي الوقت نفسه، في الولايات المتحدة، حصلت السيارة الطائرة "موديل A" على شهادة صلاحية الطيران الخاصة من إدارة الطيران الفيدرالية عام 2023.