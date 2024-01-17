شركة يابانية ناشئة تشهر إفلاسها وتنهي حلمها بإطلاق "دراجة هوائية ذكية"

وقال بن جاردنر، الشريك في شركة شوسميث للمحاماة، إن الحواجز التنظيمية تعني أن الدراجة الهوائية، على الرغم من التكنولوجيا "الرائعة" التي تتمتع بها، انتهى بها الأمر إلى أن تكون "ذات استخدام محدود".