"الهليكوبتر واللامبورغيني".. كيف قاد هذا الفيديو "يوتيوبر" أمريكيًّا إلى السجن؟

وبحسب شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية، أعلن مكتب المدعي العام للمنطقة المركزية في كاليفورنيا في بيان أمس الأول الخميس أن سوك مين تشوي (24 عامًا)، المعروف أيضًا باسم أليكس تشوي، اعتُقل الأربعاء، ووُجهت إليه تهمة واحدة، تتعلق بالتسبب في وضع جهاز متفجر أو حارق على متن طائرة.