مصر.. القاضي قاتل زوجته المذيعة يكشف آخر كلماتها قبل وفاتها

ونقلت صحيفة "أخبار اليوم" المصرية، ما قاله المشتبه فيه (52 عامًا) خلال اعترافه للسلطات الأمنية، حيث قال: "تزوجت المذيعة شيماء جمال في 17 فبراير 2019 بوثيقة زواج رسمية وأخفينا الزواج الرسمي، لزواجي بأم أولادي، وخلال هذه الفترة اتفقنا على عدم إفشائه أو إعلانه، إلا أن شيماء كانت مادية وبدأت بتهديدي بإفشاء أسراري وأسرار شريكي في أعمال مختلفة عن مهنتي، ومساومتي على ثروتي مقابل الكتمان، فخططت للتخلص منها، واتصلت بشريكي، ويدعى حسين الغرابلي، ووضعنا خطة لقتلها والتخلص منها".