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دمر الطرق والجسور.. شاهد أضخم انهيار أرضي في جورجيا والضحايا 11 شخصًا حتى الآن
تسبّب انهيار أرضي ضخم في جورجيا في مصرع 11 شخصًا، واعتبار 25 آخرين في عداد المفقودين. الانهيار أصاب منطقة "راشا" الجبلية، التي تجذب السياح لتسلّق الجبال فيها.
وحسب تلفزيون "العربية": فقد غمر الانهيارُ المناطقَ المحيطة بـ"راشا"، بحوالي 5 ملايين متر مكعب من الطين، ودمر الانهيارُ الجسورَ والطرقَ بالمنطقة كلها.
وقد تم إجلاء حوالي 200 شخص؛ لحمايتهم من آثار الانهيار، بينما ما يزال 25 شخصًا في عداد المفقودين؛ بحسب مسؤولين حكوميين.
ويقول الخبير الجيولوجي ميراب جابريندا شيفيلي: هذه هي المرة الأولى التي يحدث فيها انهيارٌ أرضي بهذا الحجم في المنطقة، وهو أكثر الأحداث الطبيعية تدميرًا في شمالي غرب جورجيا منذ حدوث الزلزال المدمر عام 1991.