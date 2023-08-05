دمر الطرق والجسور.. شاهد أضخم انهيار أرضي في جورجيا والضحايا 11 شخصًا حتى الآن

ويقول الخبير الجيولوجي ميراب جابريندا شيفيلي: هذه هي المرة الأولى التي يحدث فيها انهيارٌ أرضي بهذا الحجم في المنطقة، وهو أكثر الأحداث الطبيعية تدميرًا في شمالي غرب جورجيا منذ حدوث الزلزال المدمر عام 1991.