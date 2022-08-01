شاهد.. صور متداوَلة لمنزل "الظواهري" في كابل بعد استهدافه

وفي نوفمبر 2020 انتشرت أنباء عن وفاته بعد صراع مع المرض، وتحدثت تقارير عن إصابته بسرطان الكبد، وتقارير أخرى تحدثت عن إصابته بـالربو، وهذه المرة الأولى التي يظهر فيها في فيديو ينشره التنظيم بعد تلك الأنباء.