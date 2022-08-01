شاهد.. صور متداوَلة لمنزل "الظواهري" في كابل بعد استهدافه

كشفت صور لـموقع "العربية نت" المنطقة التي شهدت الغارة الأمريكية التي قتلت زعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري.
وفي التفاصيل، أظهرت صور متداوَلة منزل الظواهري الذي تعرَّض لغارة أمريكية بطائرة من دون طيار يوم الأحد، وفق ما أعلن مسؤولان أمريكيان اليوم.
من جهتها، كشفت صحيفة "نيويورك تايمز" أن المنزل الذي كان به الظواهري يعود لأحد كبار مساعدي سراج الدين حقاني وزير داخلية طالبان.
فيما أوضحت صحيفة "واشنطن بوست" أن الظواهري كان في منزل بالحي الدبلوماسي في العاصمة.
وأوضحت داخلية حركة طالبان أن الغارة وقعت في منطقة "شيربور" بالعاصمة كابل بعد السادسة صباحًا من يوم الأحد.
فيما أفادت وسائل إعلام أمريكية بمقتل الظواهري في غارة أمريكية في أفغانستان، فيما وصفه البيت الأبيض الاثنين بأنه عملية "ناجحة" ضد "هدف مهم" في أفغانستان.
وكانت صحيفتا "نيويورك تايمز" و"واشنطن بوست" وشبكة "سي إن إن" من بين وسائل الإعلام الأمريكية التي كشفت هوية هذا الهدف نقلاً عن مصادر لم تُسمِّها.
ومن المقرر أن يتحدث الرئيس جو بايدن عن العملية في كلمة تلفزيونية في وقت لاحق.
يُذكر أن الظواهري تولى قيادة القاعدة بعد مقتل أسامة بن لادن عام 2011 على يد القوات الأمريكية خلال غارة ليلية جريئة في عمق باكستان، حيث كان يختبئ.
وفي نوفمبر 2020 انتشرت أنباء عن وفاته بعد صراع مع المرض، وتحدثت تقارير عن إصابته بسرطان الكبد، وتقارير أخرى تحدثت عن إصابته بـالربو، وهذه المرة الأولى التي يظهر فيها في فيديو ينشره التنظيم بعد تلك الأنباء.
كما نشر الظواهري لقطات فيديو جديدة في سبتمبر 2021 في محاولة واضحة لدحض الشائعات حول وفاته، وذلك في الذكرى العشرين لهجمات الحادي عشر من سبتمبر الإرهابية في الولايات المتحدة.
وزادت من تلك الشكوك ظهور منشورات وتسجيلات لاحقة للتنظيم دون أن تميط اللثام عن حقيقة وضع الظواهري.