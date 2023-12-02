بعد ارتفاع إصابات المرض التنفسي.. مطالبة الإدارة الأمريكية بفرض حظر بين أمريكا والصين

في الأسبوع الماضي، أصبح ارتفاع حالات الإصابة قضية عالمية، حيث طلبت منظمة الصحة العالمية من الصين تقديم مزيدٍ من المعلومات، وذلك استنادًا إلى تقريرٍ يفيد بوجود حالات التهاب رئوي غير معروفة لدى الأطفال، والتي تمّ اكتشافها من قِبل برنامج مراقبة الأمراض الناشئة، كما طلبت الولايات المتحدة من الصين توضيحات ومعلومات عن المرض المنتشر، ولم تعلق الصين أو سفارتها في واشنطن على الطلب الأمريكي.