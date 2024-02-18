بالفيديو.. ارتفاع حصيلة "ضحايا الذهب" إلى 98 شخصاً في الفلبين

وكانت الأمطار الغزيرة التي هطلت على أجزاءٍ من مينداناو، ثاني أكبر جزيرة في الفلبين، طوال أسابيع، قد تسبّبت في عشرات الانهيارات الأرضية والفيضانات، ما أجبر آلاف الأشخاص على الاحتماء في ملاجئ طوارئ.