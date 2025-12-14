ثورة في علاج الاكتئاب.. جهاز منزلي يحصل على موافقة "الغذاء والدواء" الأمريكية

ووفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC)، ارتفعت معدلات الاكتئاب في الولايات المتحدة بنسبة 60% خلال العقد الماضي، حيث يعاني أكثر من 20 مليون بالغ من هذه الحالة. ويستهدف جهاز "فلو" علاج الاكتئاب المتوسط إلى الشديد لدى البالغين فوق سن 18 عامًا، سواء كعلاج مستقل أو بالتزامن مع علاجات أخرى.