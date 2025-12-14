ثورة في علاج الاكتئاب.. جهاز منزلي يحصل على موافقة "الغذاء والدواء" الأمريكية

أعلنت شركة "فلو نيوروساينس" عن موافقة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) على جهازها المنزلي لتحفيز الدماغ لعلاج الاكتئاب، في خطوة تُعد نقلة نوعية في مجال الصحة النفسية. ووفقًا لوكالة "رويترز"، فإن الجهاز المعروف باسم FL-100 يُعد بديلاً للأدوية المضادة للاكتئاب التي قد تُسبب آثارًا جانبية عند استخدامها طويلًا.
ووفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC)، ارتفعت معدلات الاكتئاب في الولايات المتحدة بنسبة 60% خلال العقد الماضي، حيث يعاني أكثر من 20 مليون بالغ من هذه الحالة. ويستهدف جهاز "فلو" علاج الاكتئاب المتوسط إلى الشديد لدى البالغين فوق سن 18 عامًا، سواء كعلاج مستقل أو بالتزامن مع علاجات أخرى.
يعمل الجهاز من خلال توصيل تيار كهربائي خفيف إلى الجزء المسؤول عن تنظيم المزاج في الدماغ، ويُستخدم في المنزل تحت إشراف طبي عن بُعد، ليكون بذلك أول جهاز من نوعه يحصل على موافقة رسمية في الولايات المتحدة.
أظهرت دراسة سريرية أن 58% من المرضى حققوا شفاءً تامًا بعد 10 أسابيع من استخدام الجهاز، بينما أفاد 77% من المستخدمين حول العالم بتحسن في الأعراض خلال ثلاثة أسابيع. وكانت الآثار الجانبية طفيفة، شملت تهيّج الجلد والصداع، مع احتمال حدوث حروق جلدية في حال سوء استخدام وسادات الجهاز.
تعتزم شركة "فلو" إطلاق الجهاز في الولايات المتحدة خلال الربع الثاني من عام 2026، بسعر تجزئة يتراوح بين 500 و800 دولار أمريكي، بحسب ما صرّحت به الرئيسة التنفيذية للشركة، إيرين لي.
وقد استُخدم الجهاز بالفعل من قبل أكثر من 55 ألف شخص في أوروبا والمملكة المتحدة وسويسرا وهونغ كونغ، مما يعزّز الثقة بفعاليته وأمانه.