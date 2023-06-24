رغم إغراءات اللحظة الأخيرة.. شاهد كيف نجا ملياردير أمريكي وابنه من مصير الغواصة المأساوي؟

وعن هذا اللقاء قال بلوم: "خلال الغداء في ردهة الطعام تحدثنا عن الغوص، بما في ذلك السلامة. كان مقتنعًا تمامًا بأن الأمر أكثر أمانًا من عبور الشارع، لقد أعطاني كتابًا من الصور، وكان موقعًا من قبله وبول هنري نارغوليه، وهما اثنان من التوقيعات الخمسة "للركاب" على متن الغواصة".