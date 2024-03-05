بـ200 مليار دولار.. "بيزوس" يُطيح بـ"ماسك" ويستعيد لقب أغنى رجل في العالم

وكشف مؤشر الوكالة الخاص بالمليارديرات، أن بيزوس؛ تفوق على ماسك؛ الذي وصلت ثروته إلى 198 مليارًا، بعدما خسر 31 مليار دولار العام الماضي، في الوقت الذي حقّق فيه بيزوس؛ أرباحاً تصل إلى 23 مليار دولار.