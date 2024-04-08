بالصور: عَبَر من المحيط الهادئ إلى الأطلنطي.. لحظات نادرة لكسوف كلي للشمس

ووفقًا لوكالة "ناسا" الأمريكية، بدأ الكسوف فوق جنوب المحيط الهادئ، ووصل مساره إلى ساحل المكسيك على المحيط الهادئ، قبل أن يغادر نحو ولاية تكساس الأمريكية، ثم مرَّ مساره بعد ذلك عبر أوكلاهوما، وأركنسا، وميزوري وجزء من تنيسي، وإيلينوي، وكنتاكي، وإنديانا، وأوهايو، ومساحة صغيرة من ميشيجان، وبنسلفانيا، ونيويورك، وفيرمونت، ونيوهامشير، ومين.