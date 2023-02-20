سفينة مصرية محمّلة بنحو 500 طن من المساعدات تصل ميناء اللاذقية السوري

وصلت صباح اليوم الإثنين إلى ميناء اللاذقية السوري سفينة مصرية محمّلة بنحو 500 طن من المساعدات الإغاثية لدعم جهود مواجهة تداعيات الزلزال وتقديم الإغاثة للمتضررين.
وبحسب وكالة سانا السورية للأنباء، سيتم تسليم المساعدات إلى منظمة الهلال الأحمر العربي السوري؛ لتوزيعها على المناطق المتضررة من الزلزال.
وسارعت مصر، كباقي الدول العربية، لدعم ومساعدة سوريا في كارثة الزلزال المدمّر التي ألمّت بالبلاد، حيث أرسلت وبتوجيهات من الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، طائرات عسكرية محمّلة بمساعدات طبية عاجلة إلى سوريا.
وكان السيسي؛ قد أكّد في اتصالٍ هاتفي مع رئيس النظام السوري بشار الأسد؛ "تضامن مصر مع سوريا وشعبها الشقيق، وحرصها على تقديم العون لمساعدة الشعب السوري على تجاوز هذا المصاب الأليم".