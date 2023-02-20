سفينة مصرية محمّلة بنحو 500 طن من المساعدات تصل ميناء اللاذقية السوري

وكان السيسي؛ قد أكّد في اتصالٍ هاتفي مع رئيس النظام السوري بشار الأسد؛ "تضامن مصر مع سوريا وشعبها الشقيق، وحرصها على تقديم العون لمساعدة الشعب السوري على تجاوز هذا المصاب الأليم".