تواجه السجن 90 عامًا.. شاهد: امرأة قتلت 6 أشخاص بحادث سير مرعب

وحسب صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، فقد تم إخراج الممرضة الأمريكية نيكول لورين لينتون، 37 عامًا، من المستشفى بعد علاجها من جروح أصابتها بالحادث، وأعلنت السلطات أنها قيد التوقيف بمركز احتجاز لينوود، وقد يتم الإفراج المؤقت عنها في حال دفعت كفالة قدرها 9 ملايين دولار.