تواجه السجن 90 عامًا.. شاهد: امرأة قتلت 6 أشخاص بحادث سير مرعب

وجهت سلطات مدينة لوس أنجلوس الأمريكية تهمة "القتل" لممرضة في وحدة العناية المركزة، تسببت بحادث مروري "مرعب" راح ضحيته 6 أشخاص، بينهم 4 من أسرة واحدة.
وحسب صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، فقد تم إخراج الممرضة الأمريكية نيكول لورين لينتون، 37 عامًا، من المستشفى بعد علاجها من جروح أصابتها بالحادث، وأعلنت السلطات أنها قيد التوقيف بمركز احتجاز لينوود، وقد يتم الإفراج المؤقت عنها في حال دفعت كفالة قدرها 9 ملايين دولار.
ووثقت كاميرات المراقبة في لوس أنجلوس، الحادث الذي تسببت فيه الممرضة "لينتون" التي كانت تقود السيارة.
وتُظهر لقطات نُشرت على وسائل التواصل الاجتماعي، لحظة وقوع الحادث المميت.
وحسب الصحيفة، فقد تجاوزت "لينتون" الإشارة الحمراء بسيارتها المرسيدس السوداء، حين كانت منطلقة بسرعة 100 ميل بالساعة ( 160 كم/ س)، وداهمت السيارات في تقاطع بمنطقة وندسور هيلز، على مقربة من وسط مدينة لوس أنجلوس، الخميس الماضي.
وقد اصطدمت سيارة "لينتون" بخمس سيارات، ثم أشتعلت فيها النيران مباشرة، ما أسفر عن مقتل 6 أشخاص وإصابة 8 آخرين بجروح، وفقًا لدورية الطرق السريعة في كاليفورنيا.
وكان من بين ضحايا الحادث الستة، امرأة حامل تدعى آشيري رايان، وابنها ألونزو البالغ من العمر 11 شهرًا، ووالد الطفل رينولد ليستر.
وقال أفراد الأسرة لـمحطة "فوكس نيوز" إن الأسرة كانت في طريقها إلى فحص الحمل عندما وقع الحادث.
وظهرت "لينتون" في المحكمة أمس الاثنين وهي تبكي، حيث وجه ممثلو الادعاء، إليها تهم بقتل 6 أشخاص وخمس تهم بالقتل العمد، وهي تواجه عقوبة بالسجن قد تصل إلى 90 عامًا في حال تمت إدانتها.
ووصف المدعي العام لمنطقة لوس أنجلوس جورج غاسكون في بيان صدر أمس الاثنين، الحادث بـ "مأساوي".
وقال "غاسكون" إن الممرضة "لينتون" لم تكن تحت تأثير الكحول أثناء ارتكاب الحادث.