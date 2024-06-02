في بطولة فرنسا للتنس.. شاهد مَن دخل أرض الملعب وتصرف "رائع" من حكم المباراة

هذه المرةُ الأمر يتعلق بالطيور؛ فقد سقطت حمامة على أرض الملعب خلال مباراة في بطولة فرنسا المفتوحة السبت؛ مما دفع حكم المباراة إلى استخدام منشفة لإنقاذ الطائر.
وحسب وكالة "أسوشيتد برس" سقطت الحمامة على التربة الحمراء لملعب سوزان لينغلين، وبقيت على الأرض، خلال تغيير في المجموعة الرابعة من المباراة التي فاز بها دانييل ميدفيديف، بطل بطولة أمريكا المفتوحة 2021، على توماس ماتشاك في بطولة فرنسا المفتوحة.
تصرف الحكم داميان دوموسوا سريعًا ونزل من مكانه وأمسك بمنشفة بيضاء، ثم اقترب من الطائر الذي بدا مصابًا وحاول القفز بعيدًا.
قام دوموسوا بمطاردة الحمامة وأمسك بها بكلتا يديه مستخدمًا منشفة، ليحظى بتصفيق المتفرجين.
بعدها حمل الحكم الحمامة نحو المدخل وسلمها لشخص آخر رفع الطائر عاليًا؛ مما أثار المزيد من التصفيق.
عاد دوموسوا إلى كرسيه، وجلس مرة أخرى على مقعده وأعلن استئناف اللعب.
استمرت المباراة مع تقدم ميدفيديف بنتيجة 4 مقابل 3 في المجموعة النهائية، وأكمل الروسي المصنف الخامس فوزه بنتيجة 7-6، 7-5، 1-6، 6-4 بعد حوالى 10 دقائق.