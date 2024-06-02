في بطولة فرنسا للتنس.. شاهد مَن دخل أرض الملعب وتصرف "رائع" من حكم المباراة

وحسب وكالة "أسوشيتد برس" سقطت الحمامة على التربة الحمراء لملعب سوزان لينغلين، وبقيت على الأرض، خلال تغيير في المجموعة الرابعة من المباراة التي فاز بها دانييل ميدفيديف، بطل بطولة أمريكا المفتوحة 2021، على توماس ماتشاك في بطولة فرنسا المفتوحة.