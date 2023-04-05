أطلقت الرصاص والقنابل الغازية على المعتكفين.. قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل نحو 400 فلسطيني خلال اقتحامها الأقصى

في السياق ذاته، تواصلت الإدانات الفلسطينية المندّدة بالاعتداء الإسرائيلي الآثم على المعتكفين في باحات الأقصى، فقد دعا رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتيه، إلى تدخل دولي عاجل، لوقف الاعتداءات الإسرائيلية على الأقصى.