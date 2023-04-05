أطلقت الرصاص والقنابل الغازية على المعتكفين.. قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل نحو 400 فلسطيني خلال اقتحامها الأقصى

أفادت هيئة شؤون الأسرى الفلسطينية بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت خلال اقتحامها المسجد الأقصى المبارك في القدس المحتلة، الليلة الماضية وفجر اليوم، نحو 400 فلسطيني.
وأوضحت الهيئة الفلسطينية أن من بين المعتقلين جرحى، أُصيبوا خلال اقتحام قوات الاحتلال الأقصى، والتي أطلقت الرصاص والقنابل الغازية المسيلة للدموع صوب المعتكفين، الذين تعرّض عددٌ منهم للضرب بوحشية.
في السياق ذاته، تواصلت الإدانات الفلسطينية المندّدة بالاعتداء الإسرائيلي الآثم على المعتكفين في باحات الأقصى، فقد دعا رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتيه، إلى تدخل دولي عاجل، لوقف الاعتداءات الإسرائيلية على الأقصى.