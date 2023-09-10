خالف البروتوكول وقام بتوصيل زبون خاص.. إيقاف سائق هندي في موكب بايدن

وقال المسؤول: "هناك سيارة واحدة تحمل رقم تسجيل من ولاية هاريانا، وكان سائقها ضمن موكب بايدن، وتحمل عدة ملصقات تشير إلى أنها تابعة لموكب بايدن، وكان من المفترض أن تكون في فندق موريا؛ حيث يقيم الرئيس الأمريكي".