أعلى أم أقل حماية ضد الحساسية؟.. دراسة: حقيقة غريبة عن الأطفال المولودين خلال إغلاق "كورونا"

وكشفت الدراسة عن أن نحو 5 في المائة فقط من الأطفال الذين ولدوا خلال الحجر الصحي أصيبوا بحساسية الطعام، مقارنة بـ22.8 في المائة في مجموعة ما قبل «كوفيد - 19». كمان أن 17 في المائة فقط من بين الأطفال الذين ولدوا خلال الإغلاق احتاجوا لتناول مضاد حيوي قبل بلوغهم العام الواحد، مقارنة بـ80 في المائة من "أطفال ما قبل كوفيد".