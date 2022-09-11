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بأغرب طريقة تلجأ إليها أنثى.. شاهد كيف منعت امرأة زوجها من مضاربة رجل آخر
استخدمت امرأة أغرب طريقة يمكن أن تلجأ إليها الأنثى؛ وذلك لتمنع زوجها من الدخول في مضاربة مع رجل آخر.
وفي الفيديو الذي التقطته كاميرا السيارة وبثته صفحة قناة "الغد" على موقع يوتيوب: تظهر سيارة سوداء وقد أوقفها قائدها بعرض الطريق، فيما يهبط قائد السيارة القادمة خلفها، محاولًا الاشتباك مع الرجل الذي بدا مستعدًّا للمضاربة بجسد ضخم.
وهنا تزمجر الزوجة وقد بدا عليها الغضب والخوف على زوجها، فتهبط بسرعة لتحمي زوجها من هجوم الرجل، ثم تقف بين الرجلين، وفجأة تستدير وتلكم زوجها بقوة لتسقطه على مقدمة السيارة، وحتى حين يحاول زوجها مرة أخرى تسدّد له لكمة أخرى، لينتهي المشهد وهو يرفع جسده عن مقدمة السيارة، بينما انتهى الموقف.
لم يذكر صاحب الفيديو أين ولا متى حدثت هذه الواقعة؟