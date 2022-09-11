بأغرب طريقة تلجأ إليها أنثى.. شاهد كيف منعت امرأة زوجها من مضاربة رجل آخر

وهنا تزمجر الزوجة وقد بدا عليها الغضب والخوف على زوجها، فتهبط بسرعة لتحمي زوجها من هجوم الرجل، ثم تقف بين الرجلين، وفجأة تستدير وتلكم زوجها بقوة لتسقطه على مقدمة السيارة، وحتى حين يحاول زوجها مرة أخرى تسدّد له لكمة أخرى، لينتهي المشهد وهو يرفع جسده عن مقدمة السيارة، بينما انتهى الموقف.