كيف تحسّن صحة قلبك؟.. تقرير: 3 خطوات بسيطة لحمايتك من المخاطر

*خصّص وقتاً لتناول الإفطار

الوجبة الأولى في اليوم مهمة، لذلك فإن تناول وجبة إفطار مغذية كل يوم يمكن أن يساعدك في الحفاظ على نظام غذائي صحي ووزن صحي.

لبناء وجبة صحية للقلب، يجب أن تشمل وجبة الإفطار:" الحبوب الكاملة، مثل دقيق الشوفان أو خبز القمح الكامل".

يجب أن تشمل كذلك مصادر البروتين الخالية من الدهون، مثل "لحم الديك الرومي المقدد أو حصة صغيرة من المكسرات أو زبدة الفول السوداني، وفواكه وخضراوات".