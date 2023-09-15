تؤثر سلباً على حياة الآلاف.. "فيضانات مفاجئة" باليمن في تحذير أممي

توقعت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة "الفاو"، اليوم الجمعة، أن تشهد بعض المناطق الداخلية في اليمن فيضانات مفاجئة خلال الأيام المقبلة قد تؤثر سلباً على حياة الآلاف.