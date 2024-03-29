اسكتلندا.. رفع الأذان في بيت الوزير الأول حمزة يوسف

وتعود أصول يوسف إلى غلاسكو، حيث ولد لأب باكستاني وأم كينية، كما فاز يوسف بنسبة 52% من الأصوات النهائية التي تم الإدلاء بها وهو يعمل على منصة مخصصة لتحقيق الاستقلال الاسكتلندي، ومكافحة أزمة تكلفة المعيشة، والانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، والانتقال إلى الطاقة المتجددة.