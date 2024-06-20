دون لقاحات.. اكتشاف السر وراء عدم إصابة البعض بفيروس كورونا

وأشارت الدراسة، التي أُعطِيَ فيها بالغون أصحاء جرعةً صغيرة من فيروس كورونا عن عمد، إلى أن الخلايا المناعية المتخصصة في الأنف يمكن أن تقضي على الفيروس في مرحلة مبكرة قبل أن تترسخ العدوى الكاملة.