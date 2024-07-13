ارتبك فأثار الشكوك.. الكويت توقِف مقيمًا عربيًّا بمبلغ مالي كبير مجهول المصدر

أعلنت وزارة الداخلية الكويتية، صباح السبت، إلقاء القبض على مقيم من جنسية عربية ضُبِط يحمل مبلغًا ماليًّا كبيرًا مجهول المصدر في محافظة حولي.
وحسب صحيفة "الراي" الكويتية، تَمكنت مديرية أمن محافظة حولي من ضبط مقيم من جنسية عربية أثناء خروجه من إحدى البنايات في حالة ارتباك، محاولًا إخفاء مبلغ مالي كبير مجهول المصدر.
وقالت إدارة الإعلام الأمني إنه عندما تم طلب إثباته حاول الهروب؛ فتمت السيطرة عليه وإحالته والمضبوطات إلى جهة الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
ولم تكشف الداخلية الكويتية معلومات إضافية عن هوية الشخص المضبوط أو جنسيته.