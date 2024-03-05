عن المسلمين واليهود وغيرهما.. ما "الاستبدال العظيم"؟ ولماذا يعدّه سكان أوروبا وأمريكا خطراً عليهم؟

وفي يناير الماضي، شارك آلاف الأشخاص في مسيرة في ضواحي برلين احتجاجاً على مخطط لدى حزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني لطرد أجانب بشكل جماعي. ونظّمت المسيرة بعد نشر تقرير عن اجتماع مسؤولين في الحزب بقيادي في "حركة الهوية" النمساوية اليمينية المتطرفة التي تتبع نظرية "الاستبدال العظيم"،

وفي 15 نوفمبر، أثار الملياردير الأمريكي، إيلون ماسك؛ الجدل بعدما أيّد منشوراً على منصة "إكس" زعم أن اليهود يؤجّجون الكراهية ضد البيض، قائلاً إن المستخدم الذي أشار إلى نظرية مؤامرة "الاستبدال العظيم" كان يقول "الحقيقة الفعلية".