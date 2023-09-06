اختبأ في جهاز الهبوط بالطائرة.. شاهد ما حدث لمراهق قبيل الإقلاع من مطار أمريكي

ويظهر الفيديو حيلة لجأ إليها رجال الأمن، حين أغروا "قيصر" بعلبة مشروب غازي؛ لمحاولة إقناعه بالخروج من الطائرة، حيث سلّمه أحد الحراس علبة المشروب، على الرغم من أنه من غير المعروف ما إذا كان هذا هو طلب المراهق مقابل مغادرته أم لا.