الطفلة السورية "شام البكور" تفوز بلقب "تحدي القراءة العربي"

وبحسب صحيفة "البيان"، فقد حصلت الطفلة "شام"، وعمرها 7 سنوات وابنة محافظة حلب، على لقب بطلة سوريا بتحدي القراءة العربي، في الخامس من يوليو الماضي ضمن منافسات التحدي الذي تقيمه دولة الإمارات في نسخته السادسة هذا العام، وتشارك فيه سوريا لأول مرة.