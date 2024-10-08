من ضيق التنفس إلى التعب والقلق لفترات طويلة.. هذا ما يفعله فيروس كورونا بجذع الدماغ الذي "يتحكم في الحياة"

وقد يساهم تلف جذع الدماغ أيضًا في مشاكل متعلقة بالصحة العقلية، التي يواجهها البعض بعد الإصابة بـ"كوفيد 19"، ومن بين المرضى في الدراسة؛ كان لدى أولئك الذين يعانون أعلى مستويات التهاب جذع الدماغ، أشدُّ الأعراض الجسدية جنبًا إلى جنب مع أعلى مستويات الاكتئاب والقلق.