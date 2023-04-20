بعدما جذب الآلاف إلى بلدة نائية.. فيديو كسوف شمسي هجين في أستراليا

وتحدث هذه الظاهرة عندما يحجب القمر ضوء الشمس إما كليًا، وهو ما يعرف بالكسوف الكلي، أو يغطي مركز الشمس تاركاً حلقة مرئية من الضوء، وهو ما يعرف بالكسوف الحلقي. ويتوقف ذلك على المكان الذي يُنظر منه إلى الشمس.