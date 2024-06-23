خبير طقس: موجة الحر في الشرق الأوسط بدأت بالانحسار وستعود الحرارة لمعدلاتها الطبيعية

وحتى قبل بداية أيام الصيف في العشرين من يونيو، اجتاحت موجة الحر لتؤثر على ملايين الأشخاص حول العالم، ويُتوقع أن تسجل درجات حرارة قياسية يمكن أن تتجاوز تلك التي تم تسجيلها الصيف الماضي، وجعلته الأكثر حرارة منذ أكثر من عقدين، حسب وكالة "رويترز".